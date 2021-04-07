2020年COVID-19疫情的爆發，加速企業對於擴增實境甚至混合實境(MR)的應用需求，聯強國際看好疫後數位轉型商機，為此引進DataMesh Director產品，成為DataMesh台灣區代理商。

聯強國際資訊事業部總經理李建宗表示，聯強看好疫後商用應用市場與雲端服務將快速爆發，除了既有代理的Autodesk、Microsoft、Unity軟體服務以外，如今引進DataMesh軟體工具，整合HoloLens 2、Google Glass等AR/MR硬體設備，滿足企業跨裝置、多人協作的需求，可望大幅降低企業在數位轉型過程中的硬體採購成本。

聯強表示，此次代理DataMesh Director-數位分身解決方案的特點，在於協助客戶零技術基礎，也能快速上手建製數位分身內容，並突破地域限制實現遠端協作應用，讓聯強在軟硬體整合所能提供的行業解決方案更趨於完整。在後疫情時代，有助於企業業務佈局從產品經營模式轉型成為產品+服務經營模式。

根據2021年2月科技市場顧問公司ABI(Allied Business Intelligence)發表的報告顯示，2020年全球擴增實境(AR)市場規模約100億美元，2025年可望成長至1,400億美元，涵蓋範圍包括AR廣告、內容、硬體、軟體、連網、授權、平台等，其中企業級商用AR應用又以工業用途為主。

DataMesh是一家利用MR+AI技術為基礎，打造數位平台和軟體工具的高科技產品企業，其客戶橫跨中國、日本、東南亞和北美，致力於協助企業運用數據資料，透過其混合實境平台構建企業需要的服務，協助企業數位轉型並提升整體員工運作效率。其數位分身解決方案的標準化產品─ DataMesh Director，目前已被多家國際級客戶應用於遠端協作、教學培訓、營銷展示、佈局規劃、維修巡檢、售後支援等。

以遠端協作服務為例，現已被日本家電廠商BELLSYSTEM24用於商品的售後服務系統，客服人員在家就能遠端與客戶同步觀看，溝通和操作商品的使用與安裝，與傳統人員需要定點服務相比，時間成本平均縮短了23.3%。

維修巡檢方面則與富士通合作，連接IoT和企業內部數據資料，為客戶提供第一線員工數位助手，打造一體化的數位工作平臺。

另外，日本大林組建設公司使用DataMesh Director導入BIM數據，快速完成施工流程構建，再配合Microsoft HoloLens 2與手機、平板等硬體設備，透過DataMesh One進行空間定位，精準地將3D設計模型投射到複雜的施工現場，協助整體施工流程進行至確認完工。

(工商 )