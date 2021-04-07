進入第二季，雖然中國電視市場表現疲軟，但海外市場依然維持強勁，通路備貨積極，電視品牌在海外終端強勁需求以及回補庫存需求的推動下，第二季面板備貨策略激進，4月電視面板維持大漲的走勢。

第二季面板價格大漲，帶動面板雙虎7日股價大漲，友達午盤漲幅超過8％，均價約22.85元，群創漲幅將近7％，均價約23.3元。

供應面來看，面板上游材料短缺問題凸顯，尤其是IC等材料供應缺口持續擴大，對第二季面板的實際供應形成嚴重影響。根據群智咨詢（Sigmaintell）「供需模型」測算，二季度全球LCD TV面板市場供需持續緊缺，將帶動LCD TV面板價格在二季度維持上漲趨勢，其中4月各個尺寸價格維持較大漲幅。

各尺寸表現來看，32吋面板3月份均價上漲7美元，預計4月漲幅維持約7美元的上漲。43吋面板，3月份維持超過5美元的上漲幅度，預計4月維持超5美元的漲幅。50吋面板供應緊缺，3月、4月維持均價上漲超10美元的較大幅度。55吋也是大漲的走勢，3月維持超過10美元的漲幅，4月也是10美元以上的較大漲幅。大尺寸面板方面，漲幅擴大，3月、4月維持約15美金的較大漲幅。

(工商 )