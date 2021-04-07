為化解三接案阻力，外傳蔡英文總統將訪視大潭藻礁，總統府發言人張惇涵今天表示，幕僚團隊一直有考慮規劃蔡總統在合適的時間，以合適的方式，實地了解目前推動能源轉型的進度，以及政府所投入的海岸保育進展。若有規劃定案，即會向社會各界報告。

張惇涵表示，「非核、減煤、增氣、綠能」的能源轉型是蔡總統重要政策，自蔡總統上任以來，政府各部門也持續大力推動當中，因此，無論是太陽光電或離岸風電等能源轉型的進度，蔡總統時常安排行程，一方面視察進度，一方面也掌握政策推動進程。

他說，大潭電廠天然氣第三接收站是攸關政府推動減煤、減空污，以及區域供電均衡等國家能源轉型的重要政策。其中所牽涉社會關注的藻礁保育議題，在桃園市政府近年的努力下，已經投入近8.5 億預算，全力進行桃園27公里海岸的環境資源保育工作。

張惇涵表示，相信社會各界在經過過去一段時間的討論後，越來越能了解三接與藻礁，是環保與環保的權衡議題。幕僚團隊一直有考慮規劃蔡總統在合適的時間，以合適的方式，實地了解目前推動能源轉型的進度，以及政府所投入的海岸保育進展。至於相關的行程與時間無須過度臆測。

(中時 )