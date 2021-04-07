富比世（Forbes）昨（6）日公布2021年全球富豪榜，今年億萬富豪人數創紀錄，不過美國前總統川普卻成為輸家，名次較前一年大倒退近300名，富比世更分析，川普4年任期損失了約11億美元（約新台幣313億元），身價約縮水1/3。

富比世（Forbes）6日公布2021年全球富豪榜，美國前總統川普名次較前一年大倒退近300名，富比世更分析，川普4年任期身價約縮水1/3。

英國《衛報》（The Guardian）報導，富比世6日公布2021年全球富豪榜，即便2020年新冠病毒襲捲全球，但是股票市場仍屢創新高，許多人財富大進補，今年一共有2,755名億萬富豪，創下紀錄，其中493人為新進富豪。

不過幾家歡樂幾家愁，美國前總統川普似乎成為輸家之一，川普今年仍躋身富豪榜，不過名次大倒退近300名，從去年的1,001名落至1,299名。

富比世更指出，即便川普推行減稅、刺激經濟，4年美國總統任期反讓他的財富大縮水，從上任之初的35億美元（約新台幣996億元）身價降至24億美元（約新台幣683億元），損失11億美元，同一時間，美股標普500指數卻上漲70%。

富比世分析，川普財富縮水主因在於他上任後就拒絕出售名下資產，指出他任職期間屢受外界質疑道德操守，同時也錯失在市場大好時機中獲利的機會，形容是「重大失算」。

作者指出，如果川普在上任第一天就賣掉所有資產，繳納最高額的資本利得稅，然後把剩餘所得投入追蹤標普500指數的基金，今天川普的身價將會比現在還高出16億美元（約新台幣455億元）。

不過富比世也指出，川普現在的身家實際上比前一年還高，但是因為其他富豪的財富大進補，導致他的名次不斷往後掉。

另據英國《獨立報》（Independent）報導，過去幾年川普旗下飯店、高爾夫球場面臨困境，其中位在紐約第五大道的一棟大樓過去4年市值掉了2.17億美元（約新台幣61.7億元），位在華爾街40號的川普大樓市值掉了1.95億美元（約新台幣55.4億元），是損失最慘重的2項資產。

(中時新聞網)