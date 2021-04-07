少了詹姆斯與安東尼戴維斯的湖人本就雪上加霜，沒想到今天前往多倫多踢館的時候又發生球員在球場上爆發肢體衝突，最終暴龍阿努諾比以及湖人哈瑞爾雙雙被驅出場，幸好馬克蓋索挺身而出，13分、9籃板、5助攻、4阻攻，幫助紫金軍團110比101擊敗暴龍，避免吞下2連敗。

尋求衛冕的湖人，在少了兩大巨星之後狀態持續低迷，戰績也跌落至西區第五，落後排名第一的爵士已有6.5場勝差，領先暫居第8的灰熊也只有5.5場勝差，這波客場7連戰已打完3場2勝1敗，接下來將碰到熱火、籃網、尼克與黃蜂，個個來者不善，好不容易回到主場又要遭遇塞爾提克以及兩度迎戰爵士，緊跟著又得在達拉斯兩戰獨行俠，這9場比賽關關難過，一不小心就有可能跌落深淵。

此役，湖人開賽後就發動猛攻，憑藉14比5攻勢取得34比20領先優勢，然而卻在首節剩下2分24秒的時候阿努諾比快攻上籃，薛洛德拉人犯規，阿努諾比動怒直接把薛洛德幹翻在地，瞬間引爆兩隊衝突，第一個衝向前的哈瑞爾直接給了阿努諾比一拳，裁判介入制止，雙方人馬怒眼對峙，動手的兩人阿努諾比與哈瑞爾被裁判直接趕出球場，後續將有可能遭到禁賽與罰款。

湖人首節狂砍40分，取得12分領先優勢，次節繼續擴大優勢，半場結束已領先26分，比賽提前進入垃圾時間，暴龍最終以9分之差中止2連勝。

暴龍是前年冠軍，湖人是上賽季王者，結果兩隊今天卻爆發全武行，給了球迷最壞印象，絲毫沒有強者風範。

(中時 )