台灣時間4月7日，據美國知名媒體人Shams Charania報導，湖人已簽下剛被火箭裁掉的麥可勒摩（Ben McLemore），除了德拉蒙(Andre Drummond)之外再添一枚生力軍，報導指稱他預計與湖人簽約到本季結束。

Ben McLemore's contract with the Lakers is for the remainder of the season, Klutch Sports CEO Rich Paul tells @TheAthletic @Stadium. https://t.co/LIwhQi45a4 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2021

麥可勒摩才剛被老東家火箭裁掉就找到新工作，他在火箭兩個賽季場均9.3分，投籃命中率41.9%、三分命中率38.2%。生涯至今他場均則是8.9分，投籃命中率41.7%、三分命中率36.3%。算是還堪用的外線球員，而湖人之前也傳出想找側翼球員進行補強，此傳言也成真。

另外麥可勒摩的加盟或許不是巧合，因為他的經紀人正好是瑞奇保羅(Rich Paul)，在湖人隊裡面同屬麾下的有詹姆斯(LeBron James)、哈瑞爾(Montrezl Harrell)、波普(Kentavious Caldwell-Pope)、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)。總共17位球員就有6人效力瑞奇保羅旗下，或許同公司球員會更有默契也說不定，而在與球隊商討合約部份也會較為方便。

麥可勒摩生涯球風以投籃見長，在2013年以首輪第7順位被國王選上，生涯分別效力過國王、灰熊和火箭隊，在後衛麥修斯(Wesley Matthews)打打停停的狀況下，湖人正需要補強側翼外線球員，相信麥可勒摩的加盟能幫助到湖人，而湖人王牌詹姆斯過去也曾發文誇讚過麥可勒摩，想必他們的合體將更令人期待！

(中時新聞網)