在鐵軌上面發現障礙物，可以撥打台鐵緊急電話0800-800-333通報。（圖／翻攝自PTT）

台鐵太魯閣號2日發生嚴重死傷事故，運安會調查發現，工程車在列車抵達前就滑落到軌道上，但因列車司機員在進入清水隧道前，會被死角擋住視線，以致於最後僅剩4秒可反應，對此，不少網友好奇，當此類事件發生時，該怎麼處理才能讓列車在最短時間內反應？一名網友透露，在軌道、平交道、橋梁及隧道上發現障礙物，可撥打台鐵緊急電話「 0800-800-333」通報。

一名網友昨在PTT上發文表示，台鐵太魯閣號408車次先撞上滑落到鐵軌上的工程車後，又衝進隧道裡面，因此造成嚴重的傷亡，而清水隧道上方剛好是蘇花公路的大清水休息區，在連假時應有不少遊客停車在這邊休息，若第一時間就有人發現工程車在鐵軌上，要如何示警，才能讓列車在最短時間內反應呢？

對此，原PO整理出四個方式，第一種是直接在和仁隧道口「揮動明顯物示警」，但缺點是列車在隧道中不一定看得到，且就算看到可能也來不及；第二種方式就是「撥打110求救」，不過台灣的110超喜歡轉接，若剛好幸運轉到鐵路警察也許就來得及，如果不是可能就來不及了。

第三種方式則是「打電話給台鐵」，但他嘗試用手機搜尋花蓮車站的連絡電話，這個過程大概花了15秒，如果接著撥電話可能要再花20秒，且不知道打過去之後，是不是有總機系統需要轉接，這樣零零總總算下來時間恐怕不夠用；最後則是看看周遭有沒有平交道常見的「緊急按鈕」，但一般行車的線應該不會設置這種東西。

貼文引發熱議，許多網友認為若真的遇到這樣的情況，唯一能做得好像真的只剩下打電話了，其中一名網友貼出台鐵官網公布的資訊指出，當民眾發現軌道、平交道、橋梁及隧道上有障礙物，可撥打客服中心的緊急電話「 0800-800-333」通報；另也有網友推薦「110視訊報案」的APP表示，除可定位外，還能將現場狀況回傳給警方。

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(中時新聞網)