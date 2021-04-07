數位貨幣投資管理公司Coinshares周二公布，第一季加密貨幣基金與產品的資金流入規模創下歷史新高45億美元，反映在這個曾為人詬病的領域中，主流機構的參與度已經提高。

報告指出，今年第一季加密貨幣基金與產品的資金流入金額，較去年第四季的39億美元增加11%。不過，與去年第四季的暴增240%相比，今年首季的加密貨幣投資力道明顯放緩。

Coinshares對此表示，這並非「整體趨勢放緩的跡象，因為季增長率往往變化很大」。

周一全球加密貨幣市值突破2兆美元，創下歷史新高。這一整周以來，比特幣市值都持穩於1兆美元，也達到了自己的里程碑。

根據Coinshares出具的報告，首季以比特幣的流入資金最高，達35億美元，其次為以太幣的7.65億美元。

市值最大的加密貨幣比特幣價格在3月中站上歷史高點61,781.83美元，但之後則陷入窄幅盤整。周二以太幣價格一度站上2151美元，刷新歷史高點。

報告並指出，受到管理的加密貨幣資產亦從去年的376億美元暴增至590億美元。Grayscale仍是規模最大的數位貨幣管理公司，所管理的數位貨幣資產高達461億美元。歐洲最大數位資產管理公司CoinShares在全球排名第二，所管理的加密貨幣資產達51億美元。

(時報資訊)