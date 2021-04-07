元培醫事科技大學林志城校長表示，將結合大健康產業各項產官學資源，設立臺北醫事技職教育中心提供大臺北地區醫護健康人才進修管道。（王雅芬攝影）

衛福部石崇良次長表示，希望大家一起保護醫護人員、投資醫護人員及團結在一起。（王雅芬攝影）

東方工商餐飲管理科，活動現場製作很多養生點心讓參觀貴賓享用。（王雅芬攝影）

4月7日為世界衛生組織（WHO）所訂的世界健康日（World Health Day），臺灣健康管理學會特委請元培醫事科技大學於4／7日上午九點於臺北市東方工商熱鬧舉辦「世界健康日、全民挺醫護來養生」活動，響應台灣茶協會「世界健康日、全民喝茶日」，並以珍貴的明前茶感謝部立桃園醫院的第一線的醫護防疫人員的辛勞。

台灣防疫有成，默默在前線捍衛國人健康的醫事人員功不可沒，更突顯臺灣醫事技職教育的重要性；臺灣健康管理學會理事長、也是元培醫事科技大學林志城校長表示，新冠肺炎疫情讓大家看到醫護人員的責任以及醫護健康專業的重要性，醫藥衛護人才培育是國家發展的重要根基。以元培醫大為例，元培在部立桃園醫院的在職進修學生和實習學生就有105人，目前有超過一萬兩千位的在職畢業校友，在醫療院所和衞生單位堅守岡位。

全民挺醫護來養生活動現場，衛福部石次長及醫藥衛護各公協會等貴賓連袂力挺。另外產業挺醫護亦不落人後！國際獅子會300A2區台北市翔贊獅子會捐贈台北市視力保健車；媚登峰等集團贊助經費，皆由光宇學校法人蔡雅賢董事長代表受贈並回贈感謝狀。

2021年是元培醫事科大推廣醫藥衛護技職教育的元年，同時協助台北市東方工商以衛護健康特色課程復招，值得期待的是百年學校東方工商榮耀再現的一年。

(中時 )