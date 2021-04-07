食藥署今天公布國內最新的毒品使用調查，推估約有20.4萬的國人曾用過非法藥物，其中20到29歲佔整體45％高居首位，連續5年居冠，為降低國人非法藥物的使用率，食藥署今年與慈濟大學合作，將前進花東原鄉部落進行藥物濫用的防治宣導，盼能進一步降低國人的毒品使用率。

食藥署每4年都會進行一次全國物質使用調查，今公布107年的藥物濫用終生盛行率為1.15％，雖然略低於103年的1.29％，以及98年的1.43％，但仍然估計我國約有20.4萬人曾使用過非法藥物。

此外，食藥署也指出，20到29歲是所有年齡層中濫用藥物比例最高的族群，其次則依序為30到39歲、19歲以下、40到49歲。

為增進民眾對新興毒品的認知，食藥署今年決定前進花東，深入原鄉，與慈濟大學合作，盼能結合地方資源，培訓更多原住民族加入防治藥物濫用的行列，打造出健康無毒的家園。

而這次被納入合作的包含萬榮部落、卡大地布部落、電光部落，慈濟大學指出，去年已在花東辦理5場次的培訓課程，共培訓出108位學員，其中有91人具原民身分，另有7名學員擔任宣導講師，陸續進行14場衛教活動。

(中時 )