瑞信證券指出，全球12吋矽晶圓產能成長速度，遠不及需求強勁程度，12與8吋矽晶圓產能利用率趨近百分百，仍未能滿足市場需求，繼龍頭環球晶（6488）股價表態後，最新升評合晶（6182）、台勝科（3532）至「優於大盤」，看好需求孔急帶來的漲價效應發威。

瑞信對環球晶、台勝科、合晶的合理股價估值分別是880、180與50元。

瑞信證券認為，全球半導體需求強勁，帶動對矽晶圓用量大幅提升，且在供應端整合趨勢中，對矽晶圓產業更為有利，以全球12吋晶圓供需關係為例，產能的年複合成長率將從2017～2019年的8％，大降至2020～2022年的3％，同期間的需求年複合成長率卻因5G智慧機興起、在家工作需求與資料中心投資再加速等因素，從1％直接跳上一成，顯見供不應求情況至2022年前難解。

在矽晶圓產業中，市場先前把焦點集中在龍頭環球晶身上，瑞信證券指出，台勝科、合晶過去一年來股價分別下跌1％、上漲15％，嚴重落後給一線同業的翻倍大漲，隨現貨價走升、矽晶圓供不應求趨勢成形，瑞信同步升評迅速引發市場關注，其中，台勝科有在亞洲8、12吋晶圓代工領域營運比重較高利多，7日迅速攻上漲停，最為亮眼。

外資估計，合晶在晶圓代工與IDM客戶端需求推升下，營運動能持續上揚，推估每股純益從2020年的1.02元，大增至2021、2022年的1.8與2.2元，市場共識則是更樂觀的1.99與3.37元。

(工商 )