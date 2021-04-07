「國師」唐綺陽工作滿檔，她在今年初才宣布，持續20年的星座運勢書要畫下休止符，正當外界以為唐綺陽要放慢腳步，唐綺陽今（7日）則被周刊傳出，她已悄悄報考北藝大碩士在職專班，而唐綺陽還以第二名的成績風光錄取。

55歲唐綺陽闖蕩電視圈多年，是著名的星座專家，近年唐綺陽轉戰網路直播，人氣也跟著居高不下，工作滿檔忙到分身乏術的唐綺陽，則悄悄做了回歸校園的決定，根據《鏡週刊》報導，唐綺陽報考北藝大的藝術與人文教育研究所碩士在職專班，在榜單中，她還以第二名的成績考取。

儘管唐綺陽相當低調，但消息早已傳開，媒體向北藝大求證後，校方只表示，碩士在職專班主要是根據考生的個人專業、書面資料審查，不需要筆試，至於其他資訊，校方則不願多透露。

其實唐綺陽年初才宣布震撼彈，表示持續20年的星座運勢書要畫下休止符，唐綺陽坦言身體狀況已大不如前，讓她不得不暫停，正當外界以為唐綺陽要放慢腳步，但其實唐綺陽已決定回歸校園充實自己。

由於唐綺陽日前在星座運勢中預告會有交通事故，沒想到就發生太魯閣號出軌意外，對此，唐綺陽似乎壓力不小，表示分享運勢6年多來，一直秉持初心「希望提供占星思路讓同好們作為參考，無意製造任何恐慌」，並強調：「我無意蹭任何熱度」。

團隊從未拿唐老師的週報內容蹭熱度、發新聞！唐老師今日也有聲明￼（如附圖），希望部份媒體不要再持續進行誤導，自行截取週報內容與事故進行連結，把版面留給真正需要的人，拜託了🙏 由唐綺陽占星幫發佈於 2021年4月4日 星期日

(中時新聞網)