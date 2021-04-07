上月26日對沖基金Archegos Capital斷頭風暴造成多家銀行出現鉅額損失，總規模達100億美元，險些造成美股動盪，近日再有內幕爆出，投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）在事件爆發前一晚，率先出售50億美元（約1425億新台幣）的股票部位，成功躲過鉅額損失。

根據CNBC報導，不願透露身分的消息來源表示，前一天25日Archegos就曾召集多家往來銀行商討對策，當時會議上並沒有明確結論，沒想到當天會議結束後，大摩搶先以折扣價將Archegos多達50億美元的股票部位賣給其餘對沖基金，且未提及客戶名稱，僅表示出售行動與保證金有關。

隔天Archegos斷頭案爆發，多家銀行共清出Archegos高達500億美元的股票部位，全球銀行業遭受100億美元損失，其中瑞士信貸損失高達47億美元最慘，日系野村證券也遭受20億美元的打擊。

跑得快的大摩順利避免重大損失，但也因為「偷跑」行為讓接收股票的客戶不滿，認為遭到欺騙，大摩此舉引發爭議，輿論認為銀行內部人士得知Archegos快出事的消息，得以預先停損。

根據數據顯示，大摩是Archegos手中股票的最大持有銀行，總持倉量約為180億美元，因此大摩在爆倉前一晚的行動遭到外界質疑，大摩尚未針對此事做出回應。

(中時新聞網)