SBL進入例行賽尾聲，台銀上周4戰拿下2勝，尤其是4月1更是擊敗龍頭台啤，台銀魔獸謝宗融表現非常出色，獲選單周最佳球員殊榮。

謝宗融單周貢獻場均16.3分、8.8籃板、1抄截、0.8阻攻，在與台啤之戰砍下全場最高23分，更在周日與璞園對決時再度拿下全場最高分21分，同場更抓下11個籃板，繳出「雙十」成績單。

場場維持高檔表現的謝宗融，對於獲選單周最佳球員時表示，「謝謝教練團跟所有隊友的信任，在最後爭取季後賽席次的階段，讓我可以在球場上盡情發揮，接下來的比賽我和隊友們也將全力以赴，為臺銀爭取最好的成績！」，他更期許自己能用最好的表現，為所有在太魯閣號事件受傷的家庭，帶來一些正面的能量！

台銀教練陳國維也對謝宗融的表現給予高度肯定，「宗融這一季在攻守兩方都很有企圖心，現在全隊目標一致，大家盡全力打每一場比賽，完成第一階段性目標進季後賽，也很開心上周宗融和所有隊友打出團隊贏得勝利，並期許大家未來能持續成長，再創佳績！」

(中時 )