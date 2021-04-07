台中市政府攜手旅遊體驗預訂平台KLOOK合作，雙方透過旅遊產品開發、整合行銷推廣及發展智慧觀光等3大層面，攜手推動台中觀光。（陳世宗攝）

面對疫情時代旅遊市場驟變及產業數位轉型浪潮席捲下，觀光產業正處於脫胎換骨的關鍵時刻，台中市政府規劃一系列帶領業者數位轉型方案，7日與旅遊體驗預訂平台KLOOK簽訂觀光合作備忘錄；中市觀光旅遊局說，雙方透過旅遊產品開發、整合行銷推廣及發展智慧觀光等3大層面，攜手推動台中觀光。

台中市副市長令狐榮達說，去年台中主要遊憩據點旅遊人數超過4580萬人次，居全台之冠，已成為旅客首選。面對觀光新時代及消費旅遊模式改變，觀光產業需要快速優化轉型，才能站穩在時代浪尖上。市府與KLOOK合作協助業者開發特色主題產品，並上架數位平台擴大商機，吸引的旅客親身感受台中好山好水及自在生活方式，增加產業實質獲利。

令狐榮達指出，此次合作，市府主要是扮演媒合角色，在記者會後即進行產業說明會，詳實介紹後續針對中市產品開發及行銷推廣的構想，鼓勵業者進行數位轉型，提供消費者更好的服務，增加品牌忠誠度，也提升業者的營運效率及產業競爭力。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民說，2019年底台中被KLOOK評選為全球前十即將爆紅的旅遊目的地之一，顯示台中發展觀光旅遊高度潛力；簽署備忘錄代表雙方將展開更深度合作，未來將以專人協助方式，提供更優質便利的數位工具協助在地產業數位轉型，藉由挖掘獨特私房景點及行程，包裝吸睛旅遊商品上架販售，讓消費者體驗到不一樣的台中。

KLOOK與市府預定今年6月底共同開發上百種以「捷運旅遊」、「米其林及特色美食」、「宅度假」、「山林探索」等4大主題的商品；包括景點門票、深度體驗、在地美食和住宿等，並輔以踩線團及社群媒體等「線上＋線下」行銷方式，於暑假旺季在KLOOK官網推出台中獨立主題活動促銷頁面，吸引旅客選購來訪。

觀光旅旅局強調，現今線上預訂平台已成為旅客預訂行程的重要通路，KLOOK用戶遍布全球包括台灣、港澳、東南亞、日本、韓國，以及歐美等，服務涵蓋世界各地共250多個城市，提供8萬多種景點、特色活動、交通及美食預訂選擇，全球團隊超過1000人，可說是台中在國內外的強力行銷夥伴，讓台中觀光旅遊發展更上層樓。

(中時 )