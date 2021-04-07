香港男星杜汶澤為了籌備新節目，去年年底飛來台灣「Longstay」，也隨台灣人首次放到四天清明連假，如今隨著假期結束，他透露逐漸習慣台灣步調，但不諱言若要跟香港人談生活，只能說是「太過奢侈」。

杜汶澤昨（6日）表示隨著四天清明假期過去，大家又重新步上軌道開始上班，自己在休息數天後，即將再度開始無盡的會議，接著提及剛來台灣工作時，和很多香港人一樣，對台灣的生活節奏不適應，但其實只要出外旅遊，就知道自己比世界各地的人都性急，不過習慣台灣步調之後，意識到輕鬆一點反而是好事，提到香港人為了三餐溫飽，只有生存沒有生活，連反思空間也被俗務佔據，強調若想跟香港人談生活，只能說太奢侈了。

台灣一連四天的清明假期過去了，大家又繼續上班，而我亦休息了幾天，今天開始又是無盡的會議。 和很多港人一樣，剛來工作時，對台灣人的生活節奏有點不適應，其實只要你試過出外旅遊，便知自己比世界各地的人都性急。 而我來了一少段時間，已經開始習慣了，... 由杜汶澤發佈於 2021年4月5日 星期一

此外，杜汶澤表示香港現在的局面，源於上一輩只崇尚物質主義，下一代不僅只能承受惡果，還得被無理斥責，讓他無奈表示：「這又是什麼道理，其實生命還有很多真實意義，為何用到盡了至知那樣緊要」，言語中透露著些許無奈，但仍不忘精神喊話：「香港人，復活節快樂，好好享受今天假期吧」。

杜汶澤之前在臉書分享想要建立「台港文化飲食園區」，由於隨文附上的照片是北投製片廠，令文資團體質疑相當不適合，強調北投製片廠是歷史建築，場所代表的精神是表演藝術和片場，不適合成為台港文化飲食園區。

(中時新聞網)