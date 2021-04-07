鄭麗文怒批太魯閣事故是國恥 官商勾結上上下下都是劊子手！

台鐵太魯閣號發生出軌意外，交通部長林佳龍今（7）日赴立法院備詢，國民黨立委鄭麗文砲轟，事發後，台鐵局等單位相關說法完全配合李義祥的謊言，這樣的調查如何讓人安心？且從普悠瑪事件後，至今已過了整整兩年，竟又發生太魯閣號出軌，她怒問，台灣是一個什麼樣的國家，可以在普悠瑪事件後還發生這麼重大的事故，「這百分之百是國恥，所有的行政部門、蔡英文政府無恥，立刻下台。」

鄭麗文表示，從事故第一天就說要追究包商責任，從此風向因此確立，包括台鐵內部群組都依照這個風向全面甩鍋，就是要讓包商負責，到今天報告還是完全往這個風向走，台鐵沒有任何的責任嗎？

事發至今，鄭麗文批包括台鐵相關說法，完全配合、跟著李義祥的說法走，從一開始說（車子）停在那邊自己掉下來，沒有拉手煞車，到第二天才發現李義祥人有到現場，還說他只是去巡視的，如果不是鐵道迷、不是因為現場乘客拍到照片，證明通通都是謊言，且還有行車紀錄器，甚至被發現當天花蓮台鐵局的主任也有到現場跟李義祥交頭接耳，台鐵局完全不知情嗎？

工地負責人李義祥前科累累，如今又因違停工程車滑落邊坡，導致太魯閣號出軌翻覆，遭各界討伐。（中時資料照）

鄭麗文痛批，媒體報到哪裡你們講到哪裡，完全配合李義祥的謊言，這樣的調查，我們能接受、我們能安心、我們有信心嗎？何況李義祥還是個前科累累的包商，憑什麼得到這個標案，得到標案後，為什麼違法擔任工地主任、兩年都未按照SOP的安全要求，通通沒有做到，如果不是台鐵長期包庇、官商勾結一路掩護，會有今天的悲劇跟慘劇嗎？

針對相關部會今日至立法院報告所提出的改革方案，鄭麗文直言「太慢了」，為什麼沒有在意外發生前做到，她認為，這場人禍100%可以事先避免。對於種種質疑，林佳龍頻頻點頭，僅說「我們一定要來避免」。

至於台鐵局長懸缺三個月未補，鄭麗文表示，前局長是屆退離開，並非臨時發生變故，應該早在這之前人事案就要出來了，並詢問林佳龍，第一次是何時向行政院提出接任人選？林佳龍回答，「這個部份我都有跟行政院在討論」。到底何時送？是否被行政院打回票？送了幾次？林佳龍則沒有回應。

台鐵太魯閣號事故列車，嚴重破損的第7節車廂6日下午拖出隧道，第8節車廂幾乎成廢鐵，工程人員還在想辦法拖出。（王志偉攝）

2018年普悠瑪事件後，當時行政院長賴清德成立台鐵總體檢專案小組，鄭麗文問林佳龍，2019年上任後有到行政院開過相關會議嗎？林佳龍表示，在上任第一週有一次最後會議。至於後來為什麼沒有再開會，他解釋，因為總體檢報告就已經完成了。

從普悠瑪到這次太魯閣事件，已經過了整整兩年，鄭麗文怒罵，兩年來從總統、院長到部長，信誓旦旦、再三保證，早就可以避免的這次50條人命，百分百是枉死，百分百是行政怠惰、疏失、互相甩鍋、不負責任、台鐵官商勾結、互相包庇，這些人上上下下都是劊子手，明天就是頭七了，如何告慰這50條亡魂；而到今天還沒有人下台，部長還站在這裡。

(中時新聞網)