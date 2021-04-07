英國首相強生(Johnson)周二表示，雖歐陸新冠病例上升需有所警戒，但英國仍致力於5月17日恢復開放國際旅遊。

疫情受創嚴重的航空公司對政府施壓，希望政府對國外旅遊開綠燈。英國航空和維珍航空都敦促政府，應該協助該產業的復甦。

強生目前主要考量，在於疫苗接種進度是否能在夏天有效改善歐洲疫情，以及旅遊業的重啟需要在數周前先提出通知。

強生仍堅持原先5月17日重啟的計畫。在被問到對國際旅客，是否能以較便宜的橫向流新冠檢測，取代昂貴的PCR檢測時，強生指出，希望儘可能將事情簡單化。

英國航空執行長Doyle表示，無任何資料顯示不應該在5月17日重啟旅遊。維珍航空執行長Weiss指出，由於美國快速推出疫苗，應該列入英國旅遊燈號規則的綠燈名單。

列入綠燈的國家，遊客僅需接受兩次新冠肺炎檢測，並且可以免去隔離。易捷航空老闆Lundgren則認為，對於低風險國家應該可以免去昂貴的新冠檢測。Lundgren預估，至七月和八月，英國人將被允許不受限制地前往西班牙或希臘等觀光勝地旅遊。

航空公司老闆們表示，希望知道5月17日重啟旅遊計畫的更多細節以及哪些國家可能會被列入綠燈名單，以便讓工作人員從休假中重返工作，並做好飛機起飛準備及開啟航站點，而這些事前準備則需要數周的時間。

(時報資訊)