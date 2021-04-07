台積電(2330)未來三年將投入1000億美元擴產，消息帶動外資圈對矽晶圓廠的投資熱度，美系及歐系外資，相繼將環球晶（6488）目標價調高到800元以上，目前看到866元及880元的目標價。外資已經連5個交易日買超環球晶。

外資指出，目前看到矽晶圓的即期報價已經看到從首季的低個位數季增，轉為中個位數季增。晶圓代工供給持續緊俏，且大廠對未來擴產需求孔急，帶動資本支出勁揚，提供矽晶圓族群是極佳的利多刺激；目前看來，矽晶圓除受惠消費端強勁需求，企業需求亦逐步回溫。此外，記憶體和IDM的應用自2Q將持續擴增，也將支撐矽晶圓的價格走高。法人指出，溫和的報價走揚將有利於環球晶長約議價。

在產能利用率方面，法人估12吋矽晶圓的產能利用率今明兩年將達92%/97%；而8吋矽晶圓的產能利用率會高達95%。而在併購方面，公司在法定期限內已取得德國同業Siltronic的70.27％股權，完成收購目標，對此，法人認為本收購案於下半年塵埃落定，可望對環球晶2022年淨利再創造逾2成上漲空間。

(時報資訊)