工程車滑落台鐵鐵軌，釀太魯閣號50死，台東1名林姓工人出面爆料，5年前曾為工程負責人李義祥施做花蓮和平的鐵路邊坡工程，據了解，李不僅積欠工人薪資，還偷工減料，甚至對於安全保護上也敷衍了事。

「牌都是借來的，每次拿到工程尾款就跑了，許多工人都領不到他的錢！欠我4萬多元都沒有還過！」氣憤的林先生表示，5年前曾在李義祥旗下做事1年多，當時是到花蓮和平附近，同樣施作鐵路相關的邊坡工程，有關安全維護的部分，李向工人表示「反正監工不會來看，規定是兩條繩索，你們用1條就好」；施工部分更偷工減料，林表示，規定3米的鉚釘切到剩1米半，該灌漿的只有5、6支有灌，其餘全部不合格。

林先生接獲太魯閣意外發生後，直批「人在做天在看」，此外，他表示李在燕子口、天祥、南方澳、台東都有標工程，只是李曾有欠款的不良紀錄，「大家（工人）都知道他的錢不好領」，所以就沒到台東工地服務，也就不清楚李在台東的工程是哪些。

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(中時 )