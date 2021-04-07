國際特赦組織今天公布年度全球人權報告，針對台灣在地人權議題，報告指出，疫情期間政府大規模監控的數位系統，並連結政府的資料庫加以整合，但政府未透露如何利用此平台，及何時停止蒐集資料。身兼人權會委員的監委王幼玲表示，人權會正全面了解電子圍籬監控涉隱私權的問題，將提出檢討報告。

根據國際特赦組織的「2020年度人權報告」指出，疫情凸顯全球廣泛的系統性不平等，少數民族、醫療工作者及女性受到的影響最為嚴重，且多國領導人皆以新冠疫情為藉口，擴大攻擊人權。

針對台灣在地人權議題，報告中提到，自去年1月起，政府推出系列防疫措施，其中有些已威脅到人民的隱私權，政府為了追蹤與追溯人民的移動紀錄，建立大規模監控的數位系統，並連結政府的資料庫加以整合，但政府對於會如何利用此平台並未透露太多，也未說明何時會停止蒐集人民的資料。

代表人權會主委、監察院長陳菊出席的人權會委員、監委王幼玲表示，疫情期間，政府相當程度保障人民生命、健康、財產權，不過，同時也對遷徙、集會自由、工作權、勞動權、應用電子監控對居家檢疫的疫調與管控，侵犯隱私權等問題，正全面性地理解緊急措施的執行時間、範圍，及後續資料的處理，將提出檢討報告。

國際特赦組織台灣分會上午也與總部連線，國際特赦組織東亞、東南亞及太平洋區域辦公室副秘書長羅助華透過視訊表示，在亞太地區，疫情使移民、難民及尋求庇護者的處境惡化。與會的人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧則說，移工、漁工面臨勞動剝削，尤其家務移工勞動權益問題的根源，是殘破的長照思維與照顧系統所造成。

王幼玲透露，人權會已啟動三項系統性訪查，包含兒少性侵揭弊、民代質詢暴露個資的準則、移工媽媽如何在異地哺育等，今年下半年也將提出關於移工人權的專案報告。

另外，台灣人權促進會秘書長施逸翔也指出，由於香港人權急遽惡化，他呼籲政府應建立明確完整的庇護機制，不論透過推動《難民法》立法、擴充《香港澳門關係條例》第18條的庇護機制或訂定港澳條例18條施行細則，又或者呼應民間有關「香港人權與民主條款」的建議，才是最實質對人權的支持。

(中時 )