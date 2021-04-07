台中市49歲曾姓婦人日前神情慌張的衝進清水分局安寧派出所，泣不成聲地向警方求救說，「有陌生人打給我，說兒子在他手上，我也有聽到兒子求救聲，對方要我匯300萬，不然要兒子斷手斷腳。」 員警一聽判斷是詐騙老梗，立刻撥打其子電話確認人平安，婦人才鬆一口氣，員警成功阻詐保住民眾金錢。
清水警分局指出，曾姓婦人當時神情慌張衝進安寧派出所，愛子心切的她瞬間失去理智泣不成聲，所長王凱政、副所長洪世燁、警員鄭景灃及林裕財先上前安撫激動情緒，經了解情況後，王凱政一聽便知悉係詐騙老梗。
王凱政立刻撥其兒子電話求證，他表示未遭綁架，原本心急如焚的曾婦聽到沒事後，頓時恍然大悟鬆口氣，感謝警方成功攔阻詐騙。
安寧派出所長王凱政呼籲，歹徒謊稱已將您的親人押走，要求交付贖金，電話彼端傳來親人的求救聲，要求您不可掛斷電話，並依照指示匯款，這是典型的「假綁架真詐財」詐騙手法，民眾千萬別上當，此時務必保持冷靜，撥打親人或其所屬學校、公司電話予以查證親人安危，並撥打110或165反詐騙報案專線尋求警方協助。
(中時 )
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