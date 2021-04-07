太魯閣號事故發生意外，造成多人傷亡，勞動部今天表示，原本3月15日凌晨2點要去勞檢清水隧道旁的工地，但當天該工地並未施工，因此未勞檢，立委蔣萬安批評，勞動部當天未勞檢到後也未排定後續勞檢時間，如果3月15日後2週內有再去檢查說不定就不會有50人命喪生，「勞動部怠惰」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部針對「職業災害千人率逐年顯著下降，惟近來重大職災事件媒體報導屢見不鮮，就我國職業災害預防精進作為現況及檢討」專案報告。

蔣萬安表示，義程營造5年來得標19起政府標案，金額2億多，是否曾經勞動檢查過？職安署署長鄒子廉說，曾在2014年勞檢過義程營造並發現部分缺失，但2015年後其規模較小、工期較短等因此未曾勞檢過。

鄒子廉提及，原本擬在今年3月15日勞動檢查，但詢問台鐵表示今天有列車行駛並未發給工程單位路權，並無施工狀況，因此未實施勞動檢查，而因該工程已接近完工、風險較小，因此也未排定下次勞檢時間。

蔣萬安批評，如果有再排定勞動檢查的話，說不定就不會有50條人命喪生，「勞動部有無怠惰？」

勞動部部長許銘春說，3月2日至3月15日的台鐵專案檢查是供3月16日座談會之用，沒有想到這麼快又發生這樣的事情，也會要求台鐵再落實加強做好。

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(中時 )