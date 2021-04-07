民進黨高雄市議員鄭孟洳指控李姓男子到她的臉書粉絲專頁上罵她「胖、醜」之外，更留言連續20次「因為你全家都死光啦正在幫你辦」，讓鄭孟洳心生畏懼，憤而對李男提告，法官認為胖、醜等言論是個人主觀評論，李男獲判無罪定讞，但「你全家都死光啦」涉及恐嚇罪，遭判拘役30日，可上訴。

判決指出，李男因為觀看高雄市議會直播內容後，對鄭孟洳在議會中質詢前高雄市長韓國瑜的言行有所不滿，因而於2019年4月2日在鄭孟洳的粉專上以跳針的方式寫下「你老爸在電台賣藥讓你吃到那麼肥」、「你長的那麼肥那麼醜」、「吃賣藥電台膏藥長大的肥醜女安心吧台灣人民沒人想對你怎樣的」等流言，意圖攻擊鄭孟洳。

鄭孟洳看到留言後，不滿向法院提告李男公然侮辱罪，但一、二審法官認為，「美、醜」屬個人主觀觀感，且鄭孟洳的家族開電台賣藥也是事實，民代監督市政可受公評，本來就應該承擔較嚴苛的言論監督，因此判李男無罪定讞。

但李男的跳針式留言還曾寫下連續20次的「因為你全家都死光啦正在幫你辦」字句，讓鄭孟洳心生畏懼，怒告李男恐嚇，李男則在法庭上辯稱自己當時的留言並非針對鄭孟洳，而是針對其他留言的網友，因為網友罵他家在辦喪事，所以才會反罵回去，他的留言只是詛咒的意思，並非恐嚇。

此次李男就沒那麼幸運，高雄地院認為，整篇臉書截圖不但沒有看到任何其他網友留言，更沒有李男所闡述的其他網友辱罵他「家裡在辦喪事」等內容，且連續重複留言20次，有濃厚的警告意味，非僅只是詛咒，而有恐嚇的意思，因此判李男拘役30天、緩刑2年，且要寫悔過書，全案仍可上訴。

(中時 )