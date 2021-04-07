環狀線北環段五工路出土段爭議不斷 說明會外集結500名抗議人士(戴上容攝)

北捷環狀線說明７日會場外集結500位抗議民眾，會中爭吵聲不斷，最後在爭吵聲中無疾而終；自救會揚言，將在爭議路段設置台北捷運局雕像以示紀念荒謬的工程。(戴上容攝)

環狀線第2階段北環段工程北市捷運局規畫需從高架潛盾至地下，出土段截斷五權二路來往交通，引發周遭廠家抗議，北捷環狀線說明７日會場外集結500位抗議民眾，會中爭吵聲不斷，最後在爭吵聲中無疾而終；自救會揚言，將在爭議路段設置台北捷運局雕像以示紀念荒謬的工程。

北環段五工路出土段說明會今天(7日)上午在新北產業園區服務中心3樓大禮堂舉行，新北市議長蔣根煌、新北市議員陳明義、鍾宏仁等人到場關心。說明會由台北捷運捷運局劉姓總工程司報告，在地廠家提問，後半段會議由民眾、里長指著台北捷運局副局長陳耀維狂罵，場面混亂，會議最後在爭吵中由北市捷運局長陳耀維宣布散會。

台北捷運局簡報表示，北捷段出土路線說明會是由行政院核定，計畫將於新莊區五工路附近設置Y19A地下車站，因為居民提出疑慮，因此台北捷運局提出7種評估方案，然而，各種方案都碰上恐拆遷民宅、拆遷台電高塔等不太可行。

台北捷運局表示，針對廠家提出「捷運列車行經震動恐會影響再地廠家作業工程疑慮」，捷運局到五工路實測，並以捷運大坪林作為舉例示範指出，五工路實測當天進出車輛僅3台大貨車，最大型公車所發車74赫茲，但大坪林捷運所發出赫茲為62.9，因此推論興建後的捷運不會對當地廠家發生重大影響。

台北捷運局指出，興建後將削減人行道，讓新北產業園區維持四線道，盡量不影響交通，若當地若不興建捷運將會截斷衛福部醫療用地，且對當地發展有所限制，此方案已經是最可行、影響最小的方案，希望廠家大力支持。

新北產業園區自救會委任律師詹順貴表示，工程從原本地下規畫變為高架，衍生出軌道出土路段的選址與規劃適當與否問題。環狀線變更設計，造成該路幅寬度不足，勢將嚴重衝擊交通。

詹順貴說，北市捷運局的影響減輕對策，竟是要自救會廠商於交通繁忙五工路一段的出土路段，從內側車道右轉、從外側車道左轉，此一因應對策已經違法，是台灣絕無僅有的大膽妄為。

自救會指出黃宏進指出，Y19A爭議不斷，全因為台北捷運局更改計畫，自救會會全力抗爭，不排除要在爭議路段設置台北捷運局人員雕像，由歷史定奪北環線計畫。

新北市議員陳明義表示，沒有人反對捷運，但是出土段爭議不斷，就是因為台北市捷運局不斷用騙的，他要嚴厲譴責台北市捷運局，在7日說明會都沒有訂捷運局已經施工把樹偷挖起來準備開工，且簡報到6日前都還沒有出來，報告的簡報和實際拿到的紙本不一樣，更遑論捷運局設計不良的道路在報告中竟是要當地廠家自己聘人指揮交通，簡直離譜。

(中時 )