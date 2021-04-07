救護車行駛6分鐘後，丁姓救護員（左）一邊聯繫麥寮長庚醫院急診室，一邊防護陳男（右）掉落擔架，陳男突然脫下手表砸丁員

丁員驗傷證實腦震盪。（周麗蘭翻攝）

男搭救護車失控爆打救護人員12拳 親友沒勸阻還一起打...網氣炸喊快提告！

雲林縣消防局麥寮分隊救護人員4日把一名酒醉的傷者送醫途中遭發酒瘋的傷者與家屬毆打到腦震盪，雲林縣長張麗善得知震怒，要求嚴辦，不容任何人藉酒、藉機對警消或義消施暴。

4日晚間10點40分麥寮消防分隊接獲民眾報案，一家KTV前有酒醉路倒患者，42歲丁姓隊員、吳姓隊員駕駛救護車馳援，救護車抵達時，一名20歲男子倒在地上，2名警消以擔架把傷者送上車。

據了解，陳男等親戚5名在KTV聚會，其中2名兄弟酒後互毆、1人受傷。救護車行駛6分鐘後，丁姓救護員一邊聯繫麥寮長庚醫院急診室，一邊防護陳男掉落擔架，陳男突然脫下手表砸丁員，丁員眼睛被砸中視線不清，當下試圖阻止陳男攻擊，但陳男繼續毆打。

陳男毆打丁員之際，救護車內陪同就醫的45歲陳姓親戚竟用手肘勒住丁員、更連續重擊丁員頭部5下，丁員抱頭自保，駕駛救護車的吳員趕緊停車，協助壓制2名施暴者，並打110請求警方支援。台西警分局獲報趕往處理，以現行犯把陪同的陳姓家屬以現行犯逮捕，20歲陳男戒護就醫後無大礙也帶回警局作筆錄，以妨害公務移送地檢署法辦。

遭毆打的丁員有暈眩、嘔吐症狀，把陳男送醫後立即驗傷，醫生診斷是輕微腦震盪，左眼及頸部挫傷。雲林縣消防局長林文山表示，依法提告，捍衛同仁權益。

雲林縣長張麗善7日得知此事震怒表示，救護人員非常辛苦，24小時在備戰中，不惜自己的安危衝鋒陷陣，此事要嚴辦，不容救護車暴力再發生。

張麗善呼籲，警消、義消守護鄉親的生命與財產安全，民眾都要尊重，她不容任何人藉酒、藉機施暴。

(中時 )