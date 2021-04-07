新北市攤商簡姓男子與江姓男子有債務糾紛，女友打電話給他說被江男等人堵到還要被押上山，簡男氣得持刀往江男身上猛刺，身中3刀的江男送醫後不治，最高法院維持高等法院見解，依《傷害致死罪》判處簡男8年徒刑定讞。

判決指出，在新北市菜市場擺攤的簡姓男子與被害人江男多次發生爭執，江男曾放話要對他和林姓同居女友不利，2019年江男和簡男的債主黃姓男子等人到簡男家樓下，堵住林女後，要求林女打電話給簡男，威脅要把他們帶上山，簡男帶著3把刀衝下樓和江男等人談判，一言不和就持刀往江男身上猛刺，江男左手臂被刺兩刀，背部也中一刀，手臂傷口深及肱動脈，大量出血後送醫不治。

檢方認定簡男故意殺人，高院則認為雙方只因細故口角起衝突，簡男沒有殺人意圖，加上江男傷勢在左手臂和背部，並非致命部位，最後因失血過多死亡，顯見簡男沒有要致對方於死地，不過認定一審所判5年10月刑度太輕，改判8年徒刑，上訴後被最高法院駁回確定。

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(中時新聞網)