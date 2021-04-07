台鐵2日發生嚴重出軌，造成近60年來最嚴重死傷意外，目前受損列車已經全數移出隧道，而在整起事件中受創最為嚴重、最首當其衝的車頭第8車廂因為重擊隧道口，車頭有一半直接被削掉，畫面令人怵目驚心，對此，前立委陳學聖指出，為了讓日後的執政者記取這次慘痛的教訓，應將該車廂保留、做為公共災難紀念碑，防止未來悲劇重演。

陳學聖今(7)日在臉書發文指出，看到傷亡最慘重的太魯閣號第8節車廂，被從隧道拖出來，擠壓、支離破碎的慘狀，他的心裡一陣強烈哀慟，想這麼巨大的撞擊，旅客微弱的身軀怎堪承受，生前心中又有多大的惶恐、驚嚇與痛苦。

而該車廂未來在檢察官勘驗後，就將成為一堆廢鐵處理掉。陳學聖認為，應該要將其予以保留，做為公共災難紀念碑，「永久置放在執政者眼目一定看得到的公共空間，讓日後所有的執政者，都記取這次慘痛的教訓，給國人一條安全回家的路。」

陳學聖的說法引發網友討論，表示「這節車廂應該立在總統府前或行政院門口」、「看了好心痛」、「要想想傷者和罹難者家屬的感受」、「執政者會聽得到嗎？過了就忘了」、「建議擺在凱薩格蘭大道，這樣才能提醒執政者他們該努力的方向」、「沒有用的，形式化的東西沒有意義，最根本的是從公共工程的體制去改變」。

(中時新聞網)