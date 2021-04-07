母親節選購禮物送媽媽，據博客來觀察，蛋糕、甜點是大宗，也是女性趁著活動優惠補貨的時機，母親節檔期可較平日業績成長3～5成，也是美妝上半年最大銷售檔期。

博客來迎母親節孝親商機，今（7）日推出「媽媽升級計畫」全館熱銷商品2折起，主打母親節蛋糕、美妝保養明星特惠組、女性必讀書單等，依媽媽的年齡、類型、送禮預算精準推薦，預計母親節檔期可帶動整體活動業績較去年同期成長逾一成。

其中，母親節蛋糕預購率先起跑，集結逾50款蛋糕、20款禮盒全面8折起。今年母親節蛋糕以4～6吋圓形小蛋糕為主流，售價落在800元左右，主打特色食材、名店蛋糕，包括微熱山丘FORBIDDEN貓山王榴槤冰心蛋糕，選用台灣特色茶種小茶栽堂-金萱烏龍捲，獨家上市台北知名甜點店Le Ruban 法朋雪鹽北海道雙層乳酪蛋糕等。

博客來同時推出美妝館週年慶館3折起，16大品牌折價券領券最高現折300元，及日系專櫃品牌資生堂集團WATASHI+開館活動，安耐曬等人氣品牌5折起，可望帶動專櫃保養業績較去年同期成長逾一成。

(工商 )