美國加密貨幣交易平台Coinbase公布，今年首季營收初估較去年同期暴增約逾8倍、淨利暴增約21倍以上。該公司下周三（4月14日）將以直接掛牌方式，在那斯達克市場上市。

創立於2012年的Coinbase在上市前發布初估財報，受比特幣價格歷史性的飆升帶動，其第一季營收達到18億美元，是去年同期（1.91億美元）的逾9倍之高。淨利初估介於7.3億至8億美元，是前一年同期（3200萬美元）的22倍多。

近一年來，比特幣價格已經大漲約700%，以太幣價格更已飆升逾1100%。

Coinbase並公布已驗證用戶數達到5600萬個，平均每月交易用戶超過600萬個。

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但受惠於加密貨幣市場持續成長，Coinbase仍可望加入其他新創科技公司行列，以天價估值掛牌上市。

私募市場上的交易對Coinbase的估值已經達到680億美元，如果納入完全稀釋後之股數，其估值將進一步膨脹至1000億美元左右。

在過去7個月中，軟體公司Snowflake、外送平台DoorDash、住房共享網站Airbnb，以及遊戲平台Roblox都已經公開上市，其目前市值介於400億美元～1130億美元之間。

(時報資訊)