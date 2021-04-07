韓國政府7日表示，韓國新染疫者為668位，並創自元月8日以來最高紀錄。至於疫情加劇主因，則是民眾群聚感染所致。

根據官方資料，韓國新冠病毒染疫者總數增至106,898，疫歿者為1,756位。這次染疫激增熱點包括，幼稚園，三溫暖，夜店與教堂。同時，超過63％新病例，是在大首爾地區包括京畿道(Gyeonggi)所發現的。

韓國總理丁世均（Chung Sye-kyun）7日表示，若不幸發生第四波疫情，疫苗接種將會受到影響，同時也會打擊現今景氣表現。所以，正動用一切方式避免第四波疫情成形。

韓國政府苦口婆心呼籲大家，盡可能不要有非必要性的群聚，以及出入人多的公共場所。目前，韓國也有足夠的醫院床位，若每日新確診者就算高達千位，在20天內也有充足的醫療資源可使用。

至於要不要緊縮目前社交規定，韓國政府表示，經討論後9日將會公布。

韓國自2月開始接種疫苗以來，包括醫護人員等的施打率，已超過百萬劑。不過政府依賴新冠疫苗分享平台COVAX，導致接種工作延誤，也頗受民眾所詬病。

(時報資訊)