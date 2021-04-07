為抗衡中國的「一帶一路」倡議，日經亞洲報導，日本與美國擬推出印太版「一帶一路」計畫，透過制定指導原則，支持印太及以外地區在高品質基礎建設上的發展。

日本首相菅義偉與美國總統拜登將於美國時間4月16日在白宮進行面對面會談。屆時，雙方希望達成協議來擴大國外基礎建設合作計畫，也將討論推動印太地區的高速5G無線網路與潔淨能源技術。

日美制訂一個可供各大組織與企業遵循的明確架構，目的有二：一是贏得區域各國的信任，二是在與北京當局爭奪印太影響力上搶得優勢。

日經亞洲報導，日美提出的指導原則，範圍將涵蓋投資的先決條件、執行計畫的制度，以及培養當地人才的建議事項。日美也將制定採購標準與維修規範，以將技術外流的風險降到最低。

與2017年諒解備忘錄中的逐案作法相比，這次提出的基本架構所允許的投資金額將更高。

亞洲開發銀行（Asian Development Bank）估計，2016到2030年這段期間，亞洲發展中國家需投資26兆美元（約新台幣740兆元）在基礎建設上。舉例來說，太平洋島國需要海底纜線強化脆弱的電信基礎建設，而日美兩國正與澳洲合作，提供資金為帛琉鋪設海底光纖電纜。

中國已經運用低成本的基礎建設，擴大在亞洲新興體推動「一帶一路」倡議。而這些經濟體被日美視為「自由與開放印太」概念的關鍵。

中國同時被控以所謂的「債務陷阱外交」，施壓需要幫助的國家。這些國家中有部分是仰賴觀光收入的東南亞國家與太平洋島國，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響下，不堪重創，求助於中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank），盼尋找金援以強化財政。

同時，中國科技產品的潛在維安和氣候風險也已引發各界疑慮。

美國總統拜登上週提出規模2.25兆美元的基礎建設計畫時，就意在推升美國創新力，助美在全球潔淨能源等「仍群龍無首的市場中搶得先機」，「尤其是要在與中國的競爭上占得上風」。

5G等電信技術已成為美中爭奪科技霸權的戰場，也是日美合作中極具潛力的一塊領域。

日美這兩個盟國除有可能合作打造智慧城市，擬定中的基礎建設計畫也將被用來協助打擊氣候變遷。兩國本月的峰會將氣候變遷列為重要議題，將思考在其他國家推廣下一代電池技術與氫能發電。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100407

(中央社)