台灣旱災嚴重，苗栗、台中、北彰化已開始實施供5停2，日月潭也乾到見底，南投魚池鄉昨天還舉辦祈雨法會，祈求天降甘霖，氣象局長鄭明典今天貼出一張衛星雲圖，指出海面上出現許多珍珠形狀的雲，代表對流雲季節到了，午後雷雨即將來臨。

鄭明典在臉書貼出今天早上7點的衛星雲圖照片，從照片上可以看到台灣東方海面上出現許多顆像珍珠的雲在排排站，顯示對流雲季節到了，「感覺......海面上有許多珍珠，但是還沒看到雷雨胞在台灣陸地上發展。」

對此，網友一聽有午後雷雨要來，都超興奮，紛紛留言：「快快快！大珠小珠落台灣！」、「快到了，希望趕快下大雨把水庫灌飽」、「台灣怎麼這麽辛苦啊！」、「拜託老天下雨吧」。

然而有人疑惑，印象中午後雷陣雨是夏天的天氣型態，什麼時候變成是春天了？鄭明典則貼出過往臉書貼文紀錄表示，2015年的第一場午後雷陣雨，就是發生在4月1日春天之際，2018年4月3日也開始有午後對流發展，並不是夏天才有的天氣型態，一名網友也補充，「只要有暖濕南風、西南風，吹到山區就容易有熱對流發展，產生午後雷陣雨，秋天也有，只是跟春天一樣偏少！」

(中時新聞網)