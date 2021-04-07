新竹一名女子年初意外從高處墜落，導致腦幹受傷嚴重並呈現腦死，由於該名女子年輕且器官狀況良好，其家人在幾經考慮後，忍痛捐出女子的多項器官，遺愛人間。這也是中國醫藥大學新竹附設醫院營運以來，首例器官捐贈移植手術，醫師們在分秒必爭狀況下，延續這名女子及家屬的大愛。

中國醫藥大學新竹附設醫院日前在總院協助之下，完成創院以來首起器官移植手術，神經外科醫師江忠穎表示，個案因意外從高處墜落，導致腦幹嚴重損傷，呈現腦死狀態，由於十分年輕加上其他器官狀況很好，因此向家屬提議器官捐贈的可能性。

捐贈者的父親見到女兒重傷，十分不捨，也祈禱奇蹟發生，但因其女狀況仍然愈來愈差，家屬最終忍痛、決定器捐，也告訴捐贈者的姪子「阿姨勇敢去當天使，這份愛可以幫助更多人重生！」

江忠穎指出，由於這名女子符合腦死器官捐贈的標準，在家屬同意後，即簽屬同意書，由中國附醫器官移植中心鄭隆賓院長指示，由總院的器捐協調師協助後續程序。社工組長闕昀珮表示，在經與家屬確認後，也安排檢驗及全國配對、器官可用性評估，最後捐出腎臟、眼角膜、骨骼。

此案由神經外科主任黃祥銘醫師、神經內科醫師趙怡靜擔任腦判醫師，由新竹地檢署判定個案符合器官捐贈，過程十分審慎。在分秒必爭的狀況下，分別由泌尿科主任陳冠亨醫師、眼科醫師王奕、骨科醫師蕭龐軒分別進行移植手術。

依據器官捐贈移植登錄中心統計，截至2021年3月31日，有效等候接受器官移植病人為10194人，其中腎臟等待病患達7789人、肝臟1077人，同意器官捐贈註記歷年累計僅有48萬人，中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒十分感謝個案家屬的大愛，也期望鼓勵更多民眾加入器官捐贈註記行列。

(中時 )