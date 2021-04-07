高雄橋頭科學園區在去年8家廠商簽約進駐之後，7日再與達興材料、皇亮科技、巨頻科技、新特系統、鋐昇實業、先進傳動科技、以及成大精機等7家業者，簽署進駐意向書，累計已有15家國內外企業，將於年底首波參與選地設廠。

高雄經發局7日與南部科學園區管理局聯手，舉辦「橋科領航，高雄飛翔」招商說明會，並與達興材料、皇亮科技、巨頻科技、新特系統、鋐昇實業、先進傳動科技、以及成大精機等7家業者，簽署進駐意向書，高雄市陳其邁、以及科技部長吳政忠出席見證。

高雄市長陳其邁表示，未來從台南科學園區、路竹科學園區、橋頭科學園區、以及楠梓科技產業園區，將成全台最完整的科技產業聚落，「投資高雄正對時，要著卡緊」。

陳其邁指出，日前就有20多家先進半導體材料跟零組件商來高雄，到橋科、路科、以及臨海工業區參訪，未來，橋頭科學園區除了半導體之外，更歡迎航太、精密機械、生醫等各領域優秀廠商加入，扶植更多潛力獨角獸在高雄誕生。

陳其邁強調，科學園區從土地徵收、環評、規劃、環境監測都需要相當長的時間，短期內，橋頭科學園區是唯一的選擇，高市府將打造橋頭科學園區，成為未來10年、20年高雄最具發展潛力的科學園區，吸引一流最有競爭力的世界頂尖級廠商進駐，高市府也將透過「投資高雄事務所」，提供單一窗口、專人專案服務，從建廠一直到工廠正式運轉。

他在會前接受媒體訪問時強調，高雄從陳菊市長開始，就超前部署在鳳山淨水廠提供4.5萬噸再生水，今年底，臨海再生水廠也將提供3.3萬噸產量，未來還將持續擴充到6萬噸。

而他剛上任10天內，也就向內政部爭取1000萬元經費，將在岡山、橋頭設立再生水廠，未來，將提供2萬噸再生水，同時，楠梓汙水廠也將擴充2萬噸再生水，加上高屏溪大寮抽水站也都提供6萬噸到楠梓中油後勁廠區。

陳其邁表示，電力方面每年高雄年發電量有500億度、目前只用200億度，水電跟土地問題，高市府都已超前部署提供解決方案，請大家安心投資高雄。

科技部長吳政忠表示，未來，橋頭科學園區將打造一棟新創大樓，提供最快的網速吸引年輕軟體人才回流，跟園區傳統廠商軟硬結合，「軟硬結合將是台灣未來2021到2030年的機會」。

他說，未來從南科、沙崙科學城、路科、橋科到亞灣區將形成廊帶，提供優質的工作機會，帶動大南方市場蓬勃發展。

高雄經發局長廖泰翔表示，「橋頭科學園區專案推動小組」打開中央政府、地方政府溝通大門，加速環評、招商、聯外交通建設、土地徵收等各項行政作業「平行並進」，將讓整體計畫期程縮短2至3年，預計今年8月完成二階環評，年底就能提供廠商選地建廠。

廖泰翔指出，橋頭科學園區將以半導體產業鏈、航太、智慧機械、創新科技、智慧生醫五大產業為主軸，結合亞灣5G AIoT創新園區的研發能量，有信心推動高雄成為全台第一個5G AIoT（人工智慧物聯網）示範城市，串起由製造到應用的上中下游產業鏈。

(工商 )