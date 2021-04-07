田方倫並非出身政治世家，媽媽只是家管，支持他投入政壇與跨足小吃業。(田方倫提供／李侑珊台北傳真)

田方倫自2015年至今，在新北市議員李新、李柏毅辦公室擔任幕僚，已準備參戰2022市議員選舉，問鼎松山信義區席次。論及國民黨與青年連結不足，他自稱Nobody，更強調沒有任何家世背景，致力立足政壇，即代表只要表現好，國民黨會給年輕人機會，不過藍營目前確實氣勢有待增進，「情勢不好，才有機會」，如此能讓無名小輩冒出頭。

田方倫說，他在2017年頂下位於松隆路的「羊家將羊肉爐」店面，主要是與他的市政訴求扣連，一方面除了延續已故北市議員李新對北市食安的堅守，另一方面也是希望透過經營餐廳，增加個人閱歷，並且能夠更接地氣，更了解市民的需求，增加對話的機會。

田方倫提到，他的爸爸是上班族，媽媽是家管，既沒有政治背景，也沒有開過餐廳，而他從政治工作跨足到小吃業，強調自己是「開了餐廳才知道，什麼是油鹽醬醋茶，還有肉品、青菜的波動價格，感受到家庭主婦的辛勞。」

田方倫說，離開學校之後，便從市議員助理工作，開了餐廳，有了更多與普羅市民面對面的機會。他提到，客人當中有遊覽車司機，他們必須在送完客人之後，才有時間吃飯，「有時候一天可能忙到只吃這一頓」，才發現現行《勞基法》並無法保障這類型的工作，經過交流後，燃起保障與守護之心。

而民進黨政府開放萊豬進口，造成人心惶惶，「吃都不能吃得安心，我們還剩下什麼？」田方倫提到，從事小吃工作，讓他更能體會到如此情境之下的社會氛圍，食安因此成為他主打的市政議題，強調唯有守護好民眾與學童吃的健康，才能提升台北市民生活品質。同時他也積極爭取各大媒體曝光，並歡迎各知名政論節目邀請，分享個人政治理念與訴求。

至於國民黨與青年聯繫始終不足，長期引起不少批評，田方倫在去年便在國民黨中常會提議青年改革計畫，並訴求讓年輕人加入初選，「起碼要給年輕人進場的機會」，甚至中常委初選應當給35歲以下和首次參選加權。

(旺報 )