今天是4月7日言論自由日。蔡英文總統表示，這幾年每當台灣遇到災害時，也會出現一些不實資訊在流傳，其中甚至會包括來自境外的假訊息。她呼籲大家，在珍惜言論自由空間的同時，更要互相提醒，一起讓台灣的民主和自由，越來越強韌。

蔡英文總統今天轉貼臉書指出，1980年代，黨外運動風起雲湧，其中最重要人物之一的鄭南榕，創辦自由時代雜誌社，批判時政，也發起活動，獲得民眾廣大的迴響。1989年4月7日清晨，為逮捕鄭南榕，警察向雜誌社發動攻堅行動。不願屈服的鄭南榕，最後選擇在總編輯室點燃汽油，用生命堅守民主的理想。

今天是鄭南榕逝世32周年的日子，也是台灣的言論自由日。蔡英文表示，回顧台灣民主化的歷史，我們今天擁有的言論自由，確實得來不易。正因為這樣，我們都需要守護這項珍貴的自由。尤其，這幾年每當台灣遇到災害時，也會出現一些不實資訊在流傳，其中甚至會包括來自境外的假訊息。

她強調，只有多查證、辨識假訊息，才能減少被誤導的機會，才有辦法讓各種豐富的討論更具意義。她期盼大家，在珍惜言論自由空間的同時，更要互相提醒，一起讓台灣的民主和自由，越來越強韌。

(中時 )