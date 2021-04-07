越捷航空自2021年4月2日起恢復國際航線，再次重啟連結越南的主要交通樞紐與曼谷、東京、首爾及台北等城市。河內出發至台北的航班定於2021年4月11日啟程，當日單向飛兩班，台北－河內航段不收客。

越捷說明，越南飛往各地的航班將只提供給符合各國家地區入境法規的旅客，這些旅客大部分為在海外讀書、工作或探望親戚的越南人，也有從越南返鄉的外籍旅客。台北與河內間後續航班會視實際需要不定期安排，旅客應積極向相關國家的大使館和外交機構尋求更進一步的訊息，以完成相關所需程序與文件並加速入境過程。

其他國際航班例如胡志明市飛往曼谷的航班定於每週五出發，河內飛往首爾（仁川國際機場）的航班將於2021年4月15日重啟。從河內到東京（成田國際機場）的航班定於4月6/7/10/11/12/13/14/19/20/23/26/29/30。

運載旅客進入越南的航班將持續遵守越南政府的現行規定，並跟隨由民航局和越南外交部的飛行時間分配。

始終積極參與所有防疫措施的越捷航空，也榮獲AirlineRatings.com飛航安全評比最高等級7顆星的殊榮。越捷航空所有的航班皆符合國際航空運輸協會（IATA）、世界衛生組織（WHO）和衛生部等的最高安全規定。

身為國際航空運輸協會的成員，越捷航空也與越南及國際機構合作，加入試用IATA旅遊通行證及「疫苗護照」，來確保旅客的安全、同時有效地控制疫情，以簡化程序並為即將到來的旅行做好準備。

(工商 )