國家兩廳院台灣國際藝術節年度大作「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」即將登場，由國寶級藝術家、京劇梅派傳人魏海敏獨角演出，首次在舞台上扮演自己的故事，結合記錄時代的照片與影像，讓大時代刻劃小歷史，同時聯手百年金工藝術珠寶JHENG JEWELLERY展現獨樹一格的珠寶展。

此次展覽結合魏海敏「千年舞臺，我卻沒怎麼活過」劇中引用到的6個經典角色（穆桂英、楊玉環、曹七巧、孟小冬、米蒂亞、歐蘭朵），以及台灣珠寶品牌JHENG JEWELLERY的珠寶，以相對照的方式凸顯藝術之美。

JHENG JEWELLERY珠寶藝術總監鄭允婕指出，為呼應每個角色所要引人省思的真諦，2021年度全新創作承襲百年工藝，將帶著濃郁東方文化的臉譜系列新作，在魏海敏豐富的人生歷程與劇中角色鮮明入戲的演繹之下，更添生命力與耀眼光芒。

「千年此刻」JHENG JEWELLERY 藝術特展與形象攝影作品皆透過劇中六大經典名角與第七個角色魏海敏，帶出2021年度珠寶創作的全新風貌。包括穆桂英捧印、掛帥出征的情節，詮釋著魏海敏背負文化傳承革新、走向國際，與從黃金工匠起家至今成就風格獨特的珠寶世家JHENG JEWELLERY相呼應「演釋自己」概念。

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