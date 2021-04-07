于美人以中華道教聯合總會副會長、台灣媽祖聯誼會秘書長身分7日出席2021大甲鎮瀾宮天上聖母辛丑年遶境進香十一語國際直播觀禮台發布記者會，今年主題I Promise，邀來范曉萱、辛曉琪及八部合音獻聲，許常德、陳子鴻背後操刀，于美人表示這次策畫過程，最難的是翻譯，「出去的東西要有英文，翻台語的時候，還請教宋楚瑜，怕出去不好看」。

于美人分享自身遇到的神蹟，「這次比較特別的是許常德去勘景，結果一去雨就停了，勘完才下雨，真的如同媽祖『洗塵』」。被問近日太魯閣號出軌憾事，她感嘆：「現階段每個人都很傷心，或是因傷心引發的憤怒，除了肇事的責任歸屬外，也覺得人生的無常與無奈。」至於捐款一事，她認為，「我們要知道用在什麼地方，大家量力而為，我目前不知道怎麼用，使用目的是什麼？大家先冷靜看看，畢竟每一分錢賺得都不容易」。

于美人出席發布會。（吳維書攝）

于美人強調9日即將開始的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香是世界三大宗教盛事之一，近年疫情、重大災難頻傳，希望傳達「眾神相會、百年慈航、世界共好」的目標，「那天在我家開clubhouse，剛好辛曉琪要走，連忙請她哼了兩句〈味道〉，很多人瞬間尖叫，不少在海外的青年也跟我說，他們已經一年沒辦法回家，心裡有點慌，相關直播也讓他們安心」。為了因應疫情，這次也推廣高舉毛巾的「天后應援」姿勢。

(中時 )