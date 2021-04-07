紅雀外野手泰勒歐尼爾(Tyler O'Neill)7日對戰馬林魚時意外打破了攝影鏡頭，這是由馬林魚投手阿坎塔拉(Sandy Alcantara)投出的一顆進壘滑球，被泰勒歐尼爾打成本壘後方界外，就這樣打碎在那邊的攝影鏡頭！還好攝影機沒整個壞掉，這球也被鏡頭「完美捕捉」。

比賽為此暫停數分鐘，防疫政策不許技術人員進場，主審呼叫兩位球僮來清理掉下的鏡頭玻璃碎片。當地Bally Sports的主播打趣說：「這球打進觀眾的客廳裡了。」他們估計這台攝影機價值2萬美元以上(約台幣57萬)，被打碎的鏡頭要1.5萬美元。

這是馬林魚主場，泰勒歐尼爾等於是打破別人家裡的東西，這對一般球員這只是小錢，但泰勒歐尼爾還是小聯盟球員，若要自己掏錢恐怕賠不起。接著阿坎塔拉補上一記快速球，泰勒歐尼爾揮空三振，他3球就被三振，此戰4打數掛零，戰績只有摧毀對方一個攝影鏡頭。終場紅雀4-2獲勝。

紅雀6局上進帳3分奠定勝基，然而第1分是馬林魚捕手阿法洛(Jorge Alfaro)在滿壘時發生捕逸，被紅雀跑者衝回來。接著狄揚(Paul DeJong)滾地球出局，但又一個隊友衝回本壘。最後莫里納(Yadier Molina)飛球出局又跑回第3分，居然沒有一支是安打。

馬林魚阿坎塔拉失3分吞下敗投，不過他送出10張老K，追平個人最高紀錄，其勇猛獲得對手稱讚，紅雀總教練席爾特(Mike Shildt)說：「我們今晚遇到一個好投手，他的變速球、沉球都很厲害。」

(中時新聞網)