「桌球CP」福原愛、江宏傑4年婚變話題近來被台灣、日本網友熱議，兩地媒體也十分關注，今(7日)日媒報導，將福原愛與女主播小川彩佳、女星剛力彩芽相比，指她們的共通點都是遇到「不適合結婚的男人」，引來日網友評論：「拿這兩人對比福原愛不禮貌吧」、「那些不適合結婚的人是有外遇的人才對」。

日本美女主播小川彩佳和身家上億CEO豐田剛一郎結婚兩年，去年7月迎來第一個小孩，今年2月傳出老公偷吃包養二奶，求證豐田剛一郎他誠實認錯，坦言：「身為人夫，身為公司老闆，我的愚蠢行為背叛了許多人」，引來大眾撻伐，小川彩佳則回應會跟丈夫好好討論未來，更對因疫情期間丈夫外出向大眾道歉，沒進一步表態是否離婚，令許多粉絲相當心疼。

小川彩佳（右）先前傳出丈夫偷吃，剛力彩芽則剛跟富商男友二度分手。（圖／翻攝自小川彩佳ameblo部落格；翻攝自ayame_goriki_official IG）

而清純女星剛力彩芽3年前與大她17歲、身家台幣800億的富商前澤友作交往，期間剛力彩芽曾因炫富被罵道歉，男方2019年傳財務吃緊，同年底兩人分手，主因是尊重彼此工作、人生計畫，去年兩人復合，近期傳出二度分手，報導稱主因是剛力彩芽無法參與富商男友的登月計畫，認為參加行前訓練會影響工作，還私下跟身邊朋友抱怨：「跟前澤友作是不同世界的人」。

日本網友批評報導洗白福原愛失敗。（圖／翻攝自日本雅虎）

今日媒《President Online》報導，桌球界天才少女福原愛最近傳出恐將離婚，認為她與小川彩佳、剛力彩芽都有共同點，就是遇到不適合結婚的男人，因福原愛先前被爆遭夫家精神霸凌多年。對此，網友在日本雅虎新聞網站反嗆：「那些不適合結婚的人是有外遇的人。不管發生什麼，這都不是不忠的原因，該做的是離婚後再出去找其他人」、「只是一篇捍衛福原愛的文章」、「這三個人完全不一樣」，而福原愛先前曾澄清和高帥男在飯店是分開住兩間房間，強調絕無不倫，並指男方只是她心靈上支柱，因最近開公司需要諮詢，才找對方出來。

(中時新聞網)