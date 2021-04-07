兩岸開戰，美軍會否來援一直是國內議論話題。國民黨立委吳斯懷今天在立法院外交國防委員會指出，美國的政策是會提升我們的防衛能力，提供我們情報，但是不會派兵來。國防部副部長張哲平則回應說，美軍有其自己評估，「我個人觀念是國家安全不能依賴別人的協助上。」

吳斯懷說，外媒數次報導美國針對中國入侵台海的兵推中，不是每次都勝利，且經常打敗仗，就連美軍前官員都坦言不一定打得贏。

吳斯懷又說，考量美國政府決策機制，就算真的派兵來要時間，航母戰鬥群整備也要時間，因此即使要來恐怕也來不及，國防部要算出來美軍真的增援需要的時間，務實告訴高層，適合告訴民眾的也要告訴民眾，否則民眾都會認為我們只要撐幾天，老美就會來幫我們打仗，那是不可能的事情。

張哲平強調，我們從來沒對外宣告要撐幾天然後美國就會來支援我們，委員也在軍中待過，我們的作戰計畫從來沒有納入外來因素與協助，都是我方自力作戰。

國民黨立委江啟臣則詢問，南海情勢緊張，美、日、印、澳等國也都在聯合軍演，這樣情勢發展下，美國和中國在南海地區對峙的機會越來越高，而若南海發生衝突，我國的角色為何？是否會讓美軍停泊？張哲平表示，各種情況都有相關規畫，但涉及國際交流合作，不宜公開說明。

江啟臣又問，近期台美簽署海巡合作備忘錄，未來南海發生衝突，備忘錄是否能有作用？張哲平說，備忘錄沒有公開，不過就他所知是以人道救援為主。

此外，中共「遼寧號」航空母艦與數艘水面艦所組成的航艦編隊3日通過宮古水道進入太平洋，共軍更聲稱在台灣周邊海域進行訓練。張哲平受訪表示，研判「遼寧號」是在進行例行性的演練，國軍掌握台灣周邊情勢，會以料敵從寬的原則，評估、研判後續的可能行動。

(中時 )