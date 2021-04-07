台塑四寶台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)預計於本周五公布第一季財報，考量原油價格上漲、產業利差回升，加上今年大陸當地獎勵就地過年以及美國德州暴雪，預估台塑四寶獲利首季獲利將同步季增、年增。第一季供給緊俏情勢較先前預期更劇，芳香烴及中間體利差季增，烯烴及聚合物利差則季減，塑化業者一貫化利差季增，主因包括原油季均價格上漲、歐美製造業停擺帶動東亞製造業需求、煉油廠的航空燃油無法去化，限縮煉油、烯烴、芳香烴及衍生物供給，另外，德州暴雪下，德州及路州的多數塑化工廠意外停工等因素，都成為第一季報價支撐的原因。

展望第二季，由於補庫存需求延續，產品利差將持續擴大，法人表示，因為 航空燃油需求最早於第四季方可顯著恢復，德州暴雪後，美國塑化工廠稼動率最早於5月方將完全恢復，加上第二季東亞輕油裂解廠歲修潮預計衝擊乙烯供給5%；另外，美國零售商庫存至1月仍處年減6%的低水準，推估產業自去年第二季一直到今年首季皆處被動去庫存期，而第二季起將進入主動補庫存期，故台塑四寶在第二季營運表現可望更勝第一季。

至於下半年，法人表示，第三季起歐美零售業者補庫存、加上全球煉油廠稼動率低，配合德州暴雪事件，抵銷產業新產能投放的衝擊，故此情勢將延續至第三季，帶動台塑四寶今年獲利展望樂觀。

(時報資訊)