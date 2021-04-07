台中市地政局今日辦理區段徵收區配餘地標售開標，本次土地標售共釋出22筆標的，合計總面積逾2.2萬坪，總底價達158.6億，規模之大為台中歷來僅見，結果吸引43封標單競逐，計有41封有效標單，最終標脫水湳8筆、烏日3筆共11筆土地，標脫率5成，整體溢價率高達56.4%，一口氣讓市庫進帳206.7億！

本次標售也同時刷新了水湳和烏日的土地交易單總價紀錄！水湳經貿園區文商段79地號土地，一舉衝出約72億天價，溢價率74.3%，換算單價高達280萬，不僅是本次標售的溢價率最高，更空降水湳經貿園區有史以來的土地交易單總價雙冠王！同樣創高價的還有烏日新高鐵段28地號商業區土地，該筆土地以約44.2億售出，換算單價逾96萬，締造烏日土地單總價新猷！一旁的新高鐵段31地號土地表現同樣精彩，共吸引9封標單搶購，為本次標售的人氣王，結果以約39億標脫，換算單價亦達91.5萬。

與水湳新地王相鄰的文商段80地號，表現也不俗，得標者以近36.7億高價搶下，出價足足比對手高出10億！可說是勢在必得，不過由於文商三容積率僅300%，且須全街廓一次性開發，規劃的靈活度不及文商二土地，所以溢價表現不如文商二標的亮眼，但換算170.4萬的高單價，也已為水湳文商三的土地身價打下堅實基礎。

不讓水湳經貿園區專美於前，烏日高鐵特定區也寫下地價新標竿，新高鐵段28及31地號均站上9字頭高價，將原本烏日的6字頭單價紀錄遠遠甩在腦後，且28地號的44.2億總價，亦改寫烏日土地交易的總價紀錄。

雖說台中本次土地標售開出亮麗紅盤，但仍不免受政府打炒房影響，陳定中指出，因央行嚴管建商的土建融及餘屋貸款，讓中小型建商不易取得購地資金，因此本次參與標售的建商，大多為口袋深沉的大型建商，包括達麗、總太、華建等上市櫃業者，倘若官方持續管制建商融資，未來土地交易由大型建商獨舞的情況，可能還會更加明顯。

(時報資訊)