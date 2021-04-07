鳳梨風暴後再一水果浮上檯面，無黨籍立委蘇震清今(7)日於經濟委員會質詢表示，香蕉產地收購價格從每公斤12元跌到目前的6元，而且還是3天前的事，導致農民血本無歸，痛批「人為操作」，農委會回應，將請公平會介入調查。

蘇震清質詢時表示，現在品質好的香蕉價格從每公斤12元跌到目前的6元，品質不好只有2到3元，這幾天快被香蕉農給罵死，陳吉仲馬上回應不可能。

蘇震清接受媒體聯訪表示，過去加工業者都是用比較高的價錢和農民買，現在有些公司卻在刻意壓低價格，買高的加工業者也很受傷，別人都用比較低的價格買了，當然不會跟著買高。

現在好的、漂亮的香蕉一公斤才6元，但是成本要12塊左右，現在整個農民是血本無歸的，所以更沒有辦法接受711超商一根香蕉賣到20元，換算下來產地一根香蕉只能賣1元，運費補助加上去頂多也只變成2或3元，對農民來說更是天大的差距，「現在價格嚴重偏低，今年春蕉產量也沒有多太多，明顯有人為在操控，生意人當然要賺錢，但沒辦法接受通路端和生產端的差距這麼大。

蘇震清說，量多價崩沒話說，而且正常來說是夏蕉才跌，希望不只農委會，也希望公平會、檢調也介入調查。

農糧署表示，屏東產地上蕉現在每公斤8到10元，中部約12元，蘇委員說的6元是品質最差的，主要現在的香蕉長太快沒有那麼扎實，消費者不愛，超商一根20元是挑過的上蕉。

農糧署說，這次蘇委員說的產地價格偏低，是因為南部有一盤商以很低的價格將品質高低的香蕉掃購，然後再去跟立委抱怨價格太差，透過要求農委會拉抬價格來賺取價差，然而農委會並不認同這樣的做法，將請公平會介入調查。

(中時 )