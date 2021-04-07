台北股市今(7日)開高震盪走高，盤中攻上16816.34點的歷史新高，台積電、聯發科在平盤上下遊走，大盤指數盤中兩度拉回到平盤之下，面板族群則是表現亮眼，漲幅達8%以上，終場收在16815.36點，上漲75.49點，幾乎收在今日最高點，指數續創收盤新高；昨日完成填息的台積電則以平盤610元作收。

儘管美股周二全面收黑，但在日韓股市早盤開高帶動下，台股今(7日)持續開高，集中市場加權股價指數以16771.35點、上漲31.48點開出後，隨即見到16816.34點，上漲76.47點，再度創下歷史新高紀錄。

台積電昨日完成填息後，今日股價開盤即上漲4元，以614元開出，不過並未持續走穩，股價在平盤上下震盪，一度下跌2元至608元，聯發科早盤再次平了1010元的歷史最高價，但走勢也出現震盪，盤中翻黑來到988元，下跌7元，股王大立光則是走在平盤以下，股價一度跌破3000元大關，來到2990元，聯電則是在平盤以上，最高來到51.4元，面板族群則是漲勢凌厲，友達、群創股價漲幅都有8%以上。

受惠拜登政府基建計畫的大成鋼股價今日開高，午盤又再度亮燈來到37.85元的漲停價位，並帶動官田鋼、中鋼、威致等股價走揚；航運族群在需求持續暢旺激勵下也有不小的漲幅；金融族群今日跌多漲少，類股指數走跌。

(中時新聞網)