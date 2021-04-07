年初二大樂透頭彩開在苓雅大福興彩券行，年約50歲得獎者到店後先拜佛祖，想說以「系統8」包牌，中個100萬就好，但投注站按成「系統9」，雖多花2800元卻中1億元，晚上告訴太太時，還被秒回「快睡，別作夢了」。

台彩董事黃志宜7日透露，年初二的大樂透得獎者年約50歲，與太太都在民營企業上班，身材高大、皮膚黝黑、濃眉、鼻子高高的，育有2女，分別就讀高一跟高三。兌獎時與太太一起，得獎後仍繼續上班，但親友甚至2個女兒都不知他中獎。

這位高雄土生土長的鄉親，年薪約百萬，購買彩券十幾年，一般都是自選號，每周2至3次，每次約花500到1000元。過年時，因公司發了年終，加上台彩加碼百組百萬，買之前他還向店裡佛祖祈求，能中其中1組就很不錯了。

黃志宜說，野心不大的頭彩得主，下注時給了彩券行1400元要買系統8，投注行開了那麼多年，向來操作很順，但當時卻有如佛祖的手牽著去按了系統9，得主不好意思拒絕，想說算了，多補2800元而已，結果當晚竟中1億元。

(中時 )