受疫情衝擊較大，主要營業市場在中國大陸華中地區的亞泥中國，2020年營收108.24億元人民幣，年減14%；稅後淨利26.69億元，年衰退15%。

亞泥(1102)指出，今年以來，大陸水泥市場產業環境已恢復正常，景氣回溫，加上當地基建數量及金額增加，大陸市場2021年第一季的營運已恢復正成長。

亞泥指出，2020年因武漢市及周邊地區受疫情影響較大，大陸市場熟料產量2,391萬噸，較2019年縮減3.8%；水泥及熟料總銷量2,884萬噸，較2019年縮減5.3%。

今年以來，亞泥指出，雖然每年的第一季，都是大陸水泥市場的淡季；不過，今年由於許多工程提前開工；加上當地政府持續執行供給側改革、淘汰落後產能等政策來抑制產能的增加，因此，亞泥中國的出貨量是維持在高檔的出貨量。

除此之外，在基建工程數量增加，對水泥的需求增加；亞泥指出，亞泥中國主要營運區域的華中市場，水泥價格在春節過後，一直維持調漲的趨勢，因此可以預期，大陸市場今年第一季的營運是「量價俱增」。

大陸水泥價格上漲的趨勢預估可維持到5月底，因此，亞泥認為，2021年的上半年，亞泥中國的出貨量、獲利能力，一定會比去年同期成長很多。法人估，亞泥中國2021年第一季的營收獲利成長幅度應有2位數。

(工商 )