直播》AZ疫苗何時開放下波接種對象？陳時中最新說明

我國繼第1批11.7萬劑AZ疫苗抵台後，日前再從COVAX獲配19.92萬劑疫苗，但效期只到5月底。中央流行疫情指揮中心今宣布，4月12日起，擴大開放接種對象至第2、第3類，意即中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者都能接種新冠肺炎疫苗，新開放對象預計新增12.5萬人。

新冠疫苗有10大類公費對象，現行僅開放第1順位醫事人員接種，其餘公費對象依序為醫事人員、防疫人員、機組員或防疫車隊駕駛等高接觸風險工作者、要出國的外交人員或選手、警察憲兵、機構人員、軍人、65歲以上長者、18歲以上高風險疾病患者及罕病患者，以及50-64歲的成人。

指揮中心公布新冠肺炎第一類至第三類實施對象人數統計。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中日前透露擬開放公費對象至第5類警察憲兵，不過今日則宣布先開放至第3類，原因是先讓高感染風險對象儘早獲得免疫保護力。根據統計，新開放對象合計有12.5萬人，若加上現行的醫事人員，則合計有61.3萬人可接種疫苗。

由於前批AZ疫苗效期為6月15日，往回推8周是4月中旬，陳時中表示，疫苗開打後至4月中旬接種的對象，會保留第2劑給他們接種。之後才接種的對象，則先接種1劑疫苗。

對於何時才會繼續往下開放公費對象？陳時中表示，很難明確的預測，一開使就很難評估大家施打的意願，另也要看疫苗來的速度，來得快就會開得更快，目前可以透露的是，還是會往積極開放的路走。至於自費市場，他也不排除開放，只是疫苗進口需經過食藥署核準，若進來要開放自費施打，那我們也不反對。

(中時新聞網)